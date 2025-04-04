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Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Altında yatırımcıyı şaşkına çeviren düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde değer kaybı var. Gram altın 3 bin 790 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 797 liradan tamamladı.

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Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından  3 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 220 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar

Altının ons fiyatı, dün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 101 dolar seviyesinde bulunuyor.

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