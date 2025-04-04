Altın fiyatlarında neler oluyor? Gram altın, çeyrek altın son fiyatlar
Anadolu Ajansı
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Altında yatırımcıyı şaşkına çeviren düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde değer kaybı var. Gram altın 3 bin 790 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte altın piyasasında son durum...
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 797 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 3 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 220 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, dün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 101 dolar seviyesinde bulunuyor.
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