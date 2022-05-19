Altın fiyatlarında FED etkisi! 19 Mayıs zirveyi gördü gram altın 940 lirayı geçti kuyumculardan bomba yorum

“Gram altın bin liranın üzerine yükselecek”

Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor.