Altın fiyatlarında denge bulma çabası! Gram altın 785 lira düşecek mi yükselecek mi?
Aralık ayında hızla yükselen ve 1000 lirayı geçerek gündeme oturan gram altın fiyatları 20 Aralık tarihli kabine toplantısının ardından 600 liraya kadar gerilemişti. 5 Ocak gram altın 785 lira seviyesinde işlem görüyor. Altında 2022 tartışması ise sürüyor. Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasalarda son durum...
Yatırımcıların ve birikim yapan vatandaşların dikkatle takip ettiği güncel piyasalarda 5 Ocak 2022 gram altın 785,26 lira, çeyrek altın 1.311,00 olarak kaydedildi.
5 Ocak altın fiyatları
Gram: 785,26
Çeyrek: 1.311,00
Cumhuriyet: 5.238,00
Yarım: 2.624,00
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons tarafından kararsızlığın devam ettiğini söyledi ve yatırımcı için en mantıklı yolu açıkladı. Memiş şunları söyledi:
-Ons tarafında kararsızlık devam ediyor. Sanırım Cuma günkü ABD’den gelecek TDİ görmek istiyor. XAU/USD 1.790-1.835 $ XAG/USD 22,70-23,50 $ aralığına sıkıştı.