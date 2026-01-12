Altın fiyatlarında 2026 yılının ilk rekoru! Bir anda fırlayan ons altın gramı resmen uçurdu

Ons altın rekor kırdı

Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.