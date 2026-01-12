Altın fiyatlarında 2026 yılının ilk rekoru! Bir anda fırlayan ons altın gramı resmen uçurdu
Altın fiyatları haftaya çok hızlı başladı. İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi gibi jeopolitik gerilimler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Altının onsu 4 bin 601 dolarla rekor kırdı. Gram altın da bu yükselişten etkilendi. İşte altın piyasasında ilk rakamlar...
Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 253 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 345 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 572 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 118 liradan satılıyor.
Ons altın rekor kırdı
Altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken şu dakikalarda 4 bin 571 dolardan işlem görüyor. Gümüşün onsu da önceki kapanışa göre yüzde 5,73 artışla 84,4 dolardan alıcı buluyor.
İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.