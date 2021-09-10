Altın fiyatlarına ilişkin bomba açıklama! Gram altın neden beklenen seviyede değil?

Finansal okuryazarlığı olmayanların dahi altına olan güveninin yüksek olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, "Hindistan ve Türkiye’de düğünlerin sayısı artacak bu yüzden de altına olan talep yükselecek demekteydiler. Haklılık payları var mıydı? Evet. Talep artınca fiyat artar. Ancak altın fiyatlarının yalnızca bu koşula bağlı olarak yükselmesi ekonomi bilimiyle açıklanamaz” dedi.