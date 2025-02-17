Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya da hızlı başlayan gram altın 3 bin 600 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükselişin devamı gelecek. İşte haftanın ilk işlem gününde altın piyasası...
Cuma gününü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 3 bin 357 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 3 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 470 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 892 dolardan işlem görüyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
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