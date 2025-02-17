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Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Yeni haftaya da hızlı başlayan gram altın 3 bin 600 lirayı aştı. Uzmanlara göre yükselişin devamı gelecek. İşte haftanın ilk işlem gününde altın piyasası...

Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...

Cuma gününü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 3 bin 357 liradan tamamladı.

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Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 3 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 470 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarına bakın! Yükseliş sürüyor, gram ve çeyrekte son rakamlar...

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 892 dolardan işlem görüyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

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