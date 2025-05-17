Altın fiyatlarına bakın! "Elinde altın olanlar panik yapmasın" diyen İslam Memiş yeni rekor için tarihi söyledi

-Gram altın 4350, ons altın 3500 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak Mayıs ayı itibariyle hem jeopolitik gerilim tarafından biraz daha iyimserlik oldu. Hem de ticari savaşlara ilişkin olumlu açıklamalar geldi. Bu da altın fiyatlarında beklediğimiz o düşüşleri, düzeltme hareketlerini gündeme getirdi ve geçtiğimiz haftayı sert bir şekilde düşüşle tamamladı.