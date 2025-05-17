Altın fiyatlarına bakın! "Elinde altın olanlar panik yapmasın" diyen İslam Memiş yeni rekor için tarihi söyledi
Altın önce yükseldi sonra düştü. Mayıs ayı ile birlikte bu düşüş devam etti. Yatırımcılar fiyatlardaki yönü merak ederken A Haber canlı yayınına konuk olan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım yapacakları uyardı. Öte yandan 'yükseliş ne zaman?' diye merak edenler için de tarihi söyledi.
Nisan ayında zirveleri gören altın, Mayıs ayında düşerek yatırımcıların, düğün yapacakların ve altın borcu olanların yüzünü güldürdü. Altın fiyatlarında hafta sonu da düşüş devam ediyor. Altının gram fiyatı, 3 bin 999 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6.654 liradan, cumhuriyet altını 26.535 liradan satılıyor.
Yakın vadede altın piyasasında nasıl bir tablo bekliyor? Finans Analisti İslam Memiş yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu ve tahminini açıkladı. Memiş şunları kaydetti:
-Gram altın 4350, ons altın 3500 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak Mayıs ayı itibariyle hem jeopolitik gerilim tarafından biraz daha iyimserlik oldu. Hem de ticari savaşlara ilişkin olumlu açıklamalar geldi. Bu da altın fiyatlarında beklediğimiz o düşüşleri, düzeltme hareketlerini gündeme getirdi ve geçtiğimiz haftayı sert bir şekilde düşüşle tamamladı.
-Gram altın serbest piyasalarda perşembe günü 3968 lira seviyesine kadar, ons altın 3120 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Haftayı 3203 dolar seviyesinden tamamladı. Gram altın da 4111 lira seviyesinden tamamladı.