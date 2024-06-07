Altın fiyatları yükseliyor ama asıl yükseliş o tarihte! İslam Memiş gram altının yeni fiyatını açıkladı
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Yatırımcılar altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gram altın dolardaki düşüşe rağmen ons altından destek alarak yükselişini sürdürüyor. İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatları...
Altının gramı, güne yükselişle başladı. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 462 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 464 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 80 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 374 dolardan alıcı buluyor.
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