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Altın fiyatları yine değişti! İslam Memiş'in önerisine bakın, gram altın...

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Altın fiyatları yine değişti! İslam Memiş'in önerisine bakın, gram altın...

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altında bugün de yükseliş tam gaz sürüyor. Altın fiyatlarındaki anlık değişimler yatırımcının odağında...Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu araştırmaları devam ederken İslam Memiş de gram yatırımcısına uzun vadeyi önerdi.

Altın fiyatları yine değişti! İslam Memiş'in önerisine bakın, gram altın... - Resim: 1

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Bugün yüzde 0,8 artışla 4 bin 316 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 230 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 167 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları yine değişti! İslam Memiş'in önerisine bakın, gram altın... - Resim: 2

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

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Altın fiyatları yine değişti! İslam Memiş'in önerisine bakın, gram altın... - Resim: 3

ALIM FIRSATI

TGRTHaber'e değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş gram altının dün 4.241 TL'ye kadar düştüğünü ve bunun iyi bir alım fırsatı olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları yine değişti! İslam Memiş'in önerisine bakın, gram altın... - Resim: 4

GRAM YATIRIMCISINA ÖNERİ

 Memiş şunları kaydetti:

"Gram yatırımcısına uzun vadeyi öneriyorum. 4.500 TL hedefim devam ediyor. 4.250-4.300 TL aralığında oyalanır. "

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