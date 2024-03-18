Altın fiyatları yeni haftaya çok hızlı başladı! İslam Memiş 'çarşamba günü' için uyardı
Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 2 bin 500 lira seviyesine hızla ilerlemeye devam ediyor. Yatırımcılar altın yükseldi mi düştü mü araştırmalarına devam ederken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de önemli açıklamalar geldi...
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 2 bin 236 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 153 dolardan alıcı buluyor. Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.
Piyasa Uzmanı İslam Memiş de tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş yazısında şunları kaydetti:
-Küresel piyasalar bu hafta Çarşamba akşamına odaklandı. Çünkü Amerika Merkez Bankası (Fed), Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.