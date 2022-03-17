Altın fiyatları uçunca kolları boş kalsın istemeyen oraya koşuyor! Tanesi 80 lira

“Altın fiyatlarının yükselişinden sonra benim de satışlarımda artış oldu. Altın fiyatları yerinde durmadığı için insanlar ister istemez altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor. Altın kaplama ürünler de çok ucuz değil, insanlarımız şu an ona bile zorlanıyor.