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Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı

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Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 14 Mart 2023 gram altın 1161 liradan alıcı buluyor. Peki yükseliş ne zaman başlayacak? Elinde altın olanlar ne yapmalı?

Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı

14 Mart altın fiyatlarında düşüş var. Bugün gram altın 1.161,48, çeyrek altın 1.936, yarım altın 3.873,cumhuriyet altını 7.716 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş, Haziran ayına dikkat çekti ve şunları söyledi:

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Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı

-Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir. Haziran sonrası altın fiyatlarında rekorlar gelmeye devam eder.

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Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı

-Gram altın, Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebilir. Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi.

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Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı

-Gram altın, ons gibi değerinin altında. Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli. 

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