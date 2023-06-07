Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in yükselen altın fiyatlarına ilişkin açıklaması şöyle:

-Bugünkü yaşanan fiyatlanmaları üç nedene bağlamak lazım. Baskılanan kur vardı bu serbest bırakıldı. Euro/ dolar paritesi sarktı doların yükselmesine faktör oldu. Yeni ekonomi yönetimi bir şey planlıyorlar.