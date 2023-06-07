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Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

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Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor. Gram altın gün içinde 1460 lirayı gördü. Peki yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarında beklenen ne? Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

Altın fiyatları aldı başını gitti. Yükselişn nedeni merak ediliyor. Borcu olan kara kara düşünürken, yatırımcının ise yüzü gülüyor. Uzman isimler altın fiyatları için ne diyor?

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Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in yükselen altın fiyatlarına ilişkin açıklaması şöyle:

-Bugünkü yaşanan fiyatlanmaları üç nedene bağlamak lazım. Baskılanan kur vardı bu serbest bırakıldı. Euro/ dolar paritesi sarktı doların yükselmesine faktör oldu. Yeni ekonomi yönetimi bir şey planlıyorlar. 

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Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

-Bu kurları karşısında gören vatandaş panikle alım yapmasın normal bir fiyatlama yok. Sayın Şimşek'ten ve Merkez Bankası'ndan açıklama gelmeden yapılacak hamleleri zarar olarak görüyorum.

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Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama

 Dolar kurunda altın fiyatlarında hızlı gerileme bu ay içinde bekliyorum. Bugünkü kurlar karşısında vatandaş korku ile döviz bürolarına ve kuyumculara giderse zararla karşı karşıya kalabilirler. 

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