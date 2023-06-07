Altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın 1460 lira oldu İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan bomba açıklama
Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor. Gram altın gün içinde 1460 lirayı gördü. Peki yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarında beklenen ne? Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Altın fiyatları aldı başını gitti. Yükselişn nedeni merak ediliyor. Borcu olan kara kara düşünürken, yatırımcının ise yüzü gülüyor. Uzman isimler altın fiyatları için ne diyor?
Piyasa Uzmanı İslam Memiş'in yükselen altın fiyatlarına ilişkin açıklaması şöyle:
-Bugünkü yaşanan fiyatlanmaları üç nedene bağlamak lazım. Baskılanan kur vardı bu serbest bırakıldı. Euro/ dolar paritesi sarktı doların yükselmesine faktör oldu. Yeni ekonomi yönetimi bir şey planlıyorlar.
-Bu kurları karşısında gören vatandaş panikle alım yapmasın normal bir fiyatlama yok. Sayın Şimşek'ten ve Merkez Bankası'ndan açıklama gelmeden yapılacak hamleleri zarar olarak görüyorum.
Dolar kurunda altın fiyatlarında hızlı gerileme bu ay içinde bekliyorum. Bugünkü kurlar karşısında vatandaş korku ile döviz bürolarına ve kuyumculara giderse zararla karşı karşıya kalabilirler.