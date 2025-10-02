Altın fiyatları için dev bankadan uyarı! Tahminlerin ötesi olabilir dendi bu rakam ilk kez söylendi

Güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor. Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.