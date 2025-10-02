Altın fiyatları için dev bankadan uyarı! Tahminlerin ötesi olabilir dendi bu rakam ilk kez söylendi
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişle değer kazanan ve bugünü yükselişle açan altın fiyatları için dev yatırım bankası tahminini değiştirdi. Yatırımcı ise gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar oldu araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlar fiyatlar için 2026 yılını işaret ediyor.
Güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 180 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 623 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 387 liradan satılıyor. Altının onsu da güne yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 3 bin 871 dolarda seyrediyor.
Altın fiyatlarındaki yükseliş, dünyaca ünlü bankaların tahminlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcı ilgisinin beklenenden güçlü olduğunu belirterek altın fiyatlarında yükselişin mevcut tahminlerin de ötesinde olabileceğini açıkladı.
4 BİN DOLAR TAHMİNİ
Banka, özel yatırımcıların yönelimiyle ons altının 2026 ortasında 4 bin doları, 2027 sonunda ise 4 bin 300 doları görebileceğini öngörüyor.