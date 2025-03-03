Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatları yatırımcının odağında...Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 3 bin 300 lira sınırını aştı. İşte altın piyasasında son durum...
Cuma günü, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 351 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 3 bin 364 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 170 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 865 dolardan işlem görüyor.
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