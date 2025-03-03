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Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 3 bin 300 lira sınırını aştı. İşte altın piyasasında son durum...

Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı

Cuma günü, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 351 liradan tamamladı.

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Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından  3 bin 364 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 170 liradan satılıyor.

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Altın haftaya hızlı başladı! 100 liralık düşüş sonrası ibre yukarı döndü, gram ve çeyrek altın fiyatı

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 865 dolardan işlem görüyor.

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