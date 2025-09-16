Altın fiyatları fırladı! Elinizdeki çeyrek altınlar teneke olabilir! Nasıl ayırt edilir?
Son dönemde piyasada sayısı giderek artan sahte çeyrek altınlar yatırımcıları tedirgin ediyor.
Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte piyasaya sürülen sahte ürünlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor.
Darphane kalitesinde üretilen sahte altınlar hem piyasa hem de alıcılar için büyük risk oluşturuyor.
Kuyumculara göre sahte altınlar, gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar ustalıkla üretiliyor. Bu da alıcıların göz açıp kapayıncaya kadar kandırılmasına yol açabiliyor.
Gelişen teknolojiyle birlikte sahte çeyrekler artık Darphane üretimine neredeyse rakip düzeyde üretiliyor.Görünüşe bakınca ayırt etmek olanaksız ancak küçük farklar (ağırlık, renk tonu, çıkardığı tık sesi) var ama bunları yakalamak göz, el ve tecrübe istiyor. Yani sıradan bir alıcı için sahteyi fark etmek tam bir uzmanın işi.