Altın fiyatları fırladı! Elinizdeki çeyrek altınlar teneke olabilir! Nasıl ayırt edilir?

Son dönemde piyasada sayısı giderek artan sahte çeyrek altınlar yatırımcıları tedirgin ediyor.

Altın fiyatları fırladı! Elinizdeki çeyrek altınlar teneke olabilir! Nasıl ayırt edilir? - Resim: 1

Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun hareketlenmesiyle birlikte piyasaya sürülen sahte ürünlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

Altın fiyatları fırladı! Elinizdeki çeyrek altınlar teneke olabilir! Nasıl ayırt edilir? - Resim: 2

Darphane kalitesinde üretilen sahte altınlar hem piyasa hem de alıcılar için büyük risk oluşturuyor.

Altın fiyatları fırladı! Elinizdeki çeyrek altınlar teneke olabilir! Nasıl ayırt edilir? - Resim: 3

Kuyumculara göre sahte altınlar, gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar ustalıkla üretiliyor. Bu da alıcıların göz açıp kapayıncaya kadar kandırılmasına yol açabiliyor.

Altın fiyatları fırladı! Elinizdeki çeyrek altınlar teneke olabilir! Nasıl ayırt edilir? - Resim: 4

Gelişen teknolojiyle birlikte sahte çeyrekler artık Darphane üretimine neredeyse rakip düzeyde üretiliyor.Görünüşe bakınca ayırt etmek olanaksız ancak küçük farklar (ağırlık, renk tonu, çıkardığı tık sesi) var ama bunları yakalamak göz, el ve tecrübe istiyor. Yani sıradan bir alıcı için sahteyi fark etmek tam bir uzmanın işi.

