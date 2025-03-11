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Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...

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Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün onstaki kayıpla gerileyen gram altında bugün yükseliş var. İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 393 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 412 lira düzeyinde bulunuyor.

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Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 630 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 901 dolardan işlem görüyor.

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