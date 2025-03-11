Altın fiyatları değişti! Yükseliş tam gaz sürüyor, çeyrek, gram altın...
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Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün onstaki kayıpla gerileyen gram altında bugün yükseliş var. İşte altın piyasasında son durum...
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 393 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 412 lira düzeyinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 630 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 901 dolardan işlem görüyor.
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