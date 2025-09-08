Altın fiyatını gören inanamıyor! "Asıl bomba 2026'da" diyerek çıldırtan rakamı açıkladı
Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Gram altında 4 bin 700 sınırı geride kaldı. Öte yandan çeyrek altın da 8 bin liraya doğru ilerliyor. Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler fiyatlar üzerine etkili olmaya devam ediyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş de “Altın 2026 yılında 6 bin TL olursa şaşırmayın” dedi..
Altının gramı, cuma gününü 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyor.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ahaber'e altın fiyatlarına yönelik beklentisini açıkladı. Memiş 'şaşırmayın' dedi ve bakın neler söyledi:
-Gram altın cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı ons altın yine tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak yine altın fiyatlarında yıl sonuna kadar ve özellikle 2026 yılında yeni rekorlar beklemeye devam ediyoruz.