Altın fiyatındaki rekor normal değil! Bir günde 425 TL arttı bankalardan altın uyarısı

Dur durak bilmeden yükselen altın fiyatları sonrası, bankacılık devleri uyarılarda bulunuyor. Bankacılık devi Goldman Sachs ise 4 bin 300 dolar olan ene sonu beklentisini 4 bin 900 dolara yükseltti. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi. Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.