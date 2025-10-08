Altın fiyatındaki rekor normal değil! Bir günde 425 TL arttı bankalardan altın uyarısı
Ons altın, 4 bin dolara yükselerek kritik eşiği aştı. Gram altın ise 5 bin 680 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu görü. Kapalıçarşı ile resmi rakamlardaki fark ise 270 liraya çıktı. Çeyrek sabahtan beri 425 lira daha arttı. Rekor kıran altın fiyatları sonrası bankacılık devleri tahminlerinde birbirinden ayrıştı. ABD'li devden gelen 'bu normal değil' uyarısı öne çıktı.
Ons altın bugün ise sert yükselişler yaşayarak sabah seansında 4 bin 40 dolar olan kritik eşiği aştı. Bu atakla birlikte sene sonu beklentisi 8 Ekim'de gelmiş oldu. Böylece ons altın sene başından bu yana yüzde 55'e yakın yükseldi. Gram altın resmi rakamlarda bugün 5 bin 416 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalı Çarşı'da altı fiyatları arasındaki makas devam ediyor. Gram altın Kapalı Çarşı'da 5 bin 913 lirada bulunuyor. Resmi rakamlara aradaki fark 500 lira oldu. Çeyrek altın ise gün içinde açılıştan bu yana 425 lira daha artarak 9 bin 600 liraya kadar yükseldi.
Dur durak bilmeden yükselen altın fiyatları sonrası, bankacılık devleri uyarılarda bulunuyor. Bankacılık devi Goldman Sachs ise 4 bin 300 dolar olan ene sonu beklentisini 4 bin 900 dolara yükseltti. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi. Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.
DÜZELTME GELEBİLİR
Bank of America (BofA), altının 200 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerinde olduğuna ve bu durumun sadece üç defa yaşandığına dikkat çekerek “düzeltme” uyarısında bulundu. Trive Yatırım da onsta 4 bin 25 doların kritik direnç olduğunu bildirdi.