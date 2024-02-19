Altın faciasında 7. gün arama 2 bölgede yoğunlaştırıldı! Madencilere 1 Nisan'a kadar izin verildi!

Anagold 1 Nisan'a kadar idari izin verdi

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, X hesabından yaptığı paylaşımda Anagold’un işçilere 1 Nisan’a kadar idari izin verdiğini duyurdu: “Bu zorlu ve yoğun çalışma süreci devam ederken üretim faaliyetlerimizin durdurulmuş olması, aşağıdaki haritada verilen bölgelerin kapatılmış olması, sahada sadece arama kurtarma ve kriz yönetimi çalışanlarının bulunması talimatı nedeniyle bu kapsamda görevlendirilmeyen tüm çalışanlarımız 1 Nisan 2024 tarihine kadar idari izinli olarak sayılacaktır.”