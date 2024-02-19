Altın faciasında 7. gün arama 2 bölgede yoğunlaştırıldı! Madencilere 1 Nisan'a kadar izin verildi!
ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın ocağında meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Madenciler için iki noktada aramalar yoğunlaştırıldı. Öte yandan Anagold Madencilik, tüm çalışanlarına 1 Nisan'a kadar izin verdi. Toprak ve suda sürekli ölçümler yapılıyor.
Erzincan’ın İliç ilçesinde yığın liçinin kaydığı ve 9 işçinin göçük altında kaldığı maden ocağının sahibi Anagold, çalışanlarına 1 Nisan’a kadar idari izin verdi.
Çöpler altın madeninde 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmaları halen devam ediyor. Toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün, "manganez ocağı"nda olduğu ihtimali üzerinde durulması üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Taşeron şirket vardiyaya çağırdı
Göçük altındaki işçileri arama çalışmaları devam ederken, Anagold’un taşeronu Çiftay Şirketi, çalışanlarına mesaj atarak vardiyaya çağırmıştı: “Arkadaşlar normal vardiya devam ediyor. İşe çıkacakmış gibi hazır bir şekilde vardiya saatlerinde duyarlı olalım. Gereksiz haberlere kulak asmayalım. Gelişmelerden haberdar edeceğiz kimse yazılı bir izin almadan bir yere gitmesin.”
Anagold 1 Nisan'a kadar idari izin verdi
Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, X hesabından yaptığı paylaşımda Anagold’un işçilere 1 Nisan’a kadar idari izin verdiğini duyurdu: “Bu zorlu ve yoğun çalışma süreci devam ederken üretim faaliyetlerimizin durdurulmuş olması, aşağıdaki haritada verilen bölgelerin kapatılmış olması, sahada sadece arama kurtarma ve kriz yönetimi çalışanlarının bulunması talimatı nedeniyle bu kapsamda görevlendirilmeyen tüm çalışanlarımız 1 Nisan 2024 tarihine kadar idari izinli olarak sayılacaktır.”