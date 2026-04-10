Altın eridi kasalar doldu! En çok altını bu ülkeler aldı
Mart ayında altına yönelik yaşanan tarihi fiyat düşüşü, bazı ülkeleri harekete geçirdi. Çin ve Polonya gibi ülkeler kasalarını altınla doldurdu. İşte en çok altın alan ülkeler...
Ortadoğu’da yaşananlar Mart 2026’da ons altın fiyatlarında yüzde 11,55 gibi görülmemiş bir düşüşe yol açtı. Ancak bu sert düşüş, ekonomik gücü yerinde olan ülkelerin merkez bankaları için bir "alım fırsatına" dönüştü.Ekonomim'de yer alan habere göre Dünya Altın Konseyi Kıdemli Analisti Krishan Gopaul tarafından paylaşılan veriler dikkat çekti.
Polonya Ulusal Bankası mart ayında altın rezervlerini 11 ton artırdı. Ülkenin yıl başından bu yana net alımları 31 tona ve toplam altın varlıkları 582 tona çıktı.
Özbekistan Merkez Bankası marta 9 ton altın alımı yaptı. Birinci çeyrekteki net alımları 25 tona ulaştı. Toplam altın rezervleri 416 tona yükseldi.
Çin Halk Bankası da geçen ay 5 ton altınla, Şubat 2025'ten bu yana en büyük aylık alımı yaptı. 17 aydır aralıksız altın toplayan Çin’in rezervleri 2 bin 313 tona çıktı.