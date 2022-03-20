Altın düşüşe geçti! '4 hafta bu fiyattan almayın' diyen İslam Memiş: 'Yeni zirveler göreceğiz 1450 lira olacak'
Gram altın hafta sonunda düşüşe geçti. Gram altın 20 Mart pazar günü 913 liradan satılıyor... Gram altında 900 liranın üzeri her fiyatın pahalı olduğunu belirten İslam Memiş, 4 haftalık süre için rakamları verdi ve bu rakamların üzerinde altın alınmamasını önerdi. İşte İSlam Memiş'in flaş uyarıları...
Altın ve para piyasaları uzmanı finans analisti İslam Memiş'ten flaş tahminler ve uyarılar geldi. 900 liranın üzerindeki gram altın fiyatının pahalı olduğunu belirten İslam Memiş, 4 haftalık süreçte 900 lira ve üzerindeki fiyatlara gram altın, 14 liranın altına düşmeden dolar alımına gidilmemesini önerdi. Yıl sonu için gram altında 1.450 lira beklentisini sürdüren İslam Memiş, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi. İşte İslam Memiş'in piyasalarla ilgili beklentileri ve tahminleri...
Türkiye bir seçim sürecine girdi. Bu seçim sürecinde dolarda kur atakları olmaması için Merkez Bankası'nın elindeki tüm enstrümanları kullanarak hamleler yapmasını bekliyorum.Doların uluslararası piyasalarda değer kazanma trendine girdiği bir dönemdeyiz. Jeopolitik riskler de devam ettiği müddetçe, enflasyon rakamları yükseldikçe Türk Lirası'ndaki değer kayıpları sürebilir.
Enflasyon arttıkça kuru baskılayıp düşürmeniz gerekiyor. Kuru düşüremezseniz, enflasyonda başarısız olursunuz. Bu sebeple kuru baskılamak için Merkez Bankası faiz artırımına giderse benim için sürpriz olmaz.
Dolarda 4 hafta boyunca yükseliş beklemiyorum
Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda bir yukarı yönlü atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını katip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır.