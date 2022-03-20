Altın düşüşe geçti! '4 hafta bu fiyattan almayın' diyen İslam Memiş: 'Yeni zirveler göreceğiz 1450 lira olacak'

Altın ve para piyasaları uzmanı finans analisti İslam Memiş'ten flaş tahminler ve uyarılar geldi. 900 liranın üzerindeki gram altın fiyatının pahalı olduğunu belirten İslam Memiş, 4 haftalık süreçte 900 lira ve üzerindeki fiyatlara gram altın, 14 liranın altına düşmeden dolar alımına gidilmemesini önerdi. Yıl sonu için gram altında 1.450 lira beklentisini sürdüren İslam Memiş, "Ama önce bir düşüş süreci yaşanacak, sonra altında yeni zirveler göreceğiz" dedi. İşte İslam Memiş'in piyasalarla ilgili beklentileri ve tahminleri...