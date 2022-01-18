Altın düştükçe düşüyor! İslam Memiş kritik seviyeyi açıkladı fırsat mı?
18 Ocak 2022 altın fiyatları merakla takip ediliyor. Gram altın bugün 790 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın da 1.300 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş ise altında düşüşün kalıcı olamadığını açıkladı ve yatırımcıya bomba tüyolar verdi. İşte piyasalarda son durum...
Altın piyasasında, en düşük 779 bin lira, en yüksek ise 795 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dünü önceki kapanışa göre yüzde 2,01 düşerek 779 bin liradan tamamladı.
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18 Ocak altının gram fiyatı 790 lira seviyesinden işlem görüyor.
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Gram:790,45
Çeyrek:1.300,00
Yarım:2.600,00
Cumhuriyet:5.178,00
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İslam Memiş: Düşüş kalıcı değil
Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: Dolar nereye gram altın oraya. Dolar kurunu takip ediyoruz.
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