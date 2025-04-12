Altın durdurulamıyor üst üste rekor kırdı! İşte güncel fiyatlar

ABD ile Çin arasındaki gerilim yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltti. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin lira oldu.