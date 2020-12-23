Altın davası reddedildi! Mustafa Ceceli parasını verdi altınları alamadı

Dava dilekçesinde konu hakkında "Mustafa Ceceli, Gram Kıymetli Madenler'in banka hesabına 2 Ağustos 2017'de 600 bin lira, 17 Aralık 2017'de de 100 bin dolar yatırmıştır. Ancak satın almış olduğu altınlar Ceceli'ye teslim edilmemiştir. Davalı şirket, 1 Şubat 2018'de icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur" denildi.