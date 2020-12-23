Altın davası reddedildi! Mustafa Ceceli parasını verdi altınları alamadı
Mustafa Ceceli, 3 sene önce bir altın alım satım şirketinden önce yüz binlerce liraya altın satın aldı. Fakat altınlar teslim edilmedi davalık oldu. Ceceli'nin davası mahkemenin kararıyla reddedildi.
Mustafa Ceceli, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Gram Kıymetli Madenler Şirketi'ne dava açtı.
Dava dilekçesinde konu hakkında "Mustafa Ceceli, Gram Kıymetli Madenler'in banka hesabına 2 Ağustos 2017'de 600 bin lira, 17 Aralık 2017'de de 100 bin dolar yatırmıştır. Ancak satın almış olduğu altınlar Ceceli'ye teslim edilmemiştir. Davalı şirket, 1 Şubat 2018'de icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur" denildi.
Davaya cevap veren şirketin avukatı ise "Davacı, ilk elden altınları teslim almış ve teslim belgelerini imzalamıştır. Bu nedenle yüzde 20 oranında davacının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.
Hürriyet'in haberine göre, 2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme, Mustafa Ceceli'nin açtığı davayı reddetti.