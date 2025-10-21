Altın çok sert düştü: Gram altındaki düşüşün sebebi ne?

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 62'DEN FAZLA ARTIŞ

Buna karşın değerli metal, yıl genelinde yatırımcısına hâlâ yüksek kazanç sağladı. Analistlere göre ons altın, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ve zayıflayan dolar gibi etkenlerle yılbaşından bu yana %62'nin üzerinde değer kazandı.