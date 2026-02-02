Altın çakıldı yatırımcı şokta! İslam Memiş yeni yükseliş için tarihi açıkladı
Altın ve gümüş geçtiğimiz haftada olağanüstü yükselişler kaydetti. Rekor denemelerinin ardından yaşanan hızlı geri çekilme yeni haftada da etkisini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde altın ve gümüşte büyük düşüş var. Peki yeni yükselişler ne zaman? Son fiyatlar nasıl?
Geçen hafta 5.602 dolarla tüm zamanların zirvesini test eden ons altın, haftalık kapanışını 4.895 dolardan yapmıştı. Ons altın, günün erken saatlerinde 4.585 dolara kadar geriledi.Geçen hafta spot piyasada 7.811 TL ile rekor kıran gram altın, cuma günü 6.805 TL’den kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde en düşük 6.415 TL seviyesi görüldü.Geçen hafta 121,65 dolarla rekor kıran gümüş 81 dolar seviyelerine yakın seyrediyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında bu sürecin kısa vadede altın piyasası için belirleyici olacağını vurguladı. Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirtirken, yatırımcıların psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.
“SERT DALGALANMALARA HAZIRLIKLI OLUN”
Memiş “Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz” dedi.
Altının artık spekülasyon aracı haline getirildiğini belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli plan yapmasının önemini vurguladı:
“Altın yatırımcısı buna hazır olmalı. Çok sert dalgalanmalara karşı hazırlık yapmak şart.”