Altın bir günde 500 lira kaybettirdi! Yatırımcı şokta gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, ons altın görülen sert düşüşün etkisiyle derin kayıplar verdi. Dün 5 bin 898 lira seviyesine yükselen gram altın, 5 bin 401 liraya kadar geriledi. Gram altın, bir günde 500 liraya yakın kayıp verdi. Gram altın şu sıralar 5 bin 584 lira seviyesinde bulunuyor.