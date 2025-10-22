Altın bir günde 500 lira kaybettirdi! Yatırımcı şokta gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi. Gram altın sert düşüşüyle yatırımcısına bir günde 500 lira kaybettirdi. Altın fiyatlarında son durum ne?
Gram altın, ons altın görülen sert düşüşün etkisiyle derin kayıplar verdi. Dün 5 bin 898 lira seviyesine yükselen gram altın, 5 bin 401 liraya kadar geriledi. Gram altın, bir günde 500 liraya yakın kayıp verdi. Gram altın şu sıralar 5 bin 584 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 39 bin 540 liradan satılıyor.Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da 4 bin 140 dolarda seyrediyor.
Kıymetli metal grubunda bulunan altın ve gümüşte dün oluşan satış baskısı dikkati çekti. Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.
"ONS ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİR"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altına gram üzerinden değer tespiti yapılmaz veya takip edilmez. Ons üzerinden takip edilir. Artık gram altını fiyatını takip etmeyi bırakmak lazım." ifadelerini kullandı.