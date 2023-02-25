Altın almak isteyenler çok geç kaldınız! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar bombası...

Altın fiyatları dip yapmasının ardından tekrar yükselişe geçerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ons altının son fiyat hareketleri üzerine bir değerlendirmede bulundu. Gram altının olması gerekenden çok düşük seviyelerde olduğunu ifade eden İslam Memiş yine de altın yatırımı yapmak isteyenlere bekleme tavsiyesinde bulundu. Dolara müdahale edileceğini belirten Memiş, ancak dolarn düşmeyeceğini yükselişe devam edeceğini söyledi.