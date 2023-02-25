Altın almak isteyenler çok geç kaldınız! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar bombası...
ALTIN ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısını uyardı. Gram altın almayı düşünenlere “Çok geç kaldınız! Şimdi soğukkanlı şekilde beklemek zorundasınız” tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, Temmuz ve Aralık ayı için gram altının göreceği rakamları açıkladı...
Altın fiyatları dip yapmasının ardından tekrar yükselişe geçerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ons altının son fiyat hareketleri üzerine bir değerlendirmede bulundu. Gram altının olması gerekenden çok düşük seviyelerde olduğunu ifade eden İslam Memiş yine de altın yatırımı yapmak isteyenlere bekleme tavsiyesinde bulundu. Dolara müdahale edileceğini belirten Memiş, ancak dolarn düşmeyeceğini yükselişe devam edeceğini söyledi.
Petrol fiyatları uçacak
“Petrol fiyatlarına karşı yapabilecek çok da bir şey yok. Gıda kalemlerinde yeni zamları destekleyen bir gelişme olarak duruyor. Petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar da 130-140 seviyesine kadar yükselişine devam edeceği beklentileri var. Sonbaharda yeni yükselişler olabileceğini bekliyorum.
İstanbul'dan 4 milyon kişi göçecek!
İstanbul’dan 4 milyon göç bekliyorum. Bugünkü gelir gider tablosu bunu gösteriyor. Bir mucize olmayacaksa, emlak, kira, enerji tarafındaki, faturalardaki artışlar bunu gösteriyor. Enflasyon konuşulurken göçle alakalı politikalar belirlendi mi, yeni tarım politikalarını gündeme getirecek mi? Bugün ekranlarda görülen enflasyon İstanbul’da yüzde 87 ise bir ay sonra 97 olacak, sonra yüzde 100’ü geçecek. Sonra mevsimsel etki ile 5-10 puan düşüş olursa tekrar rehavete düşersiniz.
Gram altın çok ucuz
Gram altında 980 lira kırmızı çizgi, gram gümüşte 12 lira kırmızı çizgi, dolar TL kurunda 16.40 kırmızı çizgi olarak belirlendi. Nisan ayında 14.70 – 14.90 aralığında kırmızı çizgi vardı, baskılanmıştı. Bu baskılanma yukarı yönlü atak gerçekleştirdi. Gram altında yukarı yönlü ataklar gördük. Özellikle dolar/TL kurundaki yükseliş trendi ile birlikte gram altın direnç seviyelerini zorlamaya devam ediyor.