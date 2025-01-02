Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

tv100'de yer alan habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu geçen günlerde duyurulmuştu.