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Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

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Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

1 Ocak 2025 itibarıyla altın alım satım işlemlerinde yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu kılındı.

Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Yasadışı altın alımlarının ve işlemlerin önüne geçilebilmesi için artık belli bir miktarın üstünde altın alacaklar, kimlik ibraz etmek zorundalar.

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Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

tv100'de yer alan habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu geçen günlerde duyurulmuştu.

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Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Yeni dönemde 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı resmen zorunlu oldu. Birbiriyle bağlantılı işlemlerin de 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek.

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Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu

Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak.

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