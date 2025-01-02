Altın alım satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu
1 Ocak 2025 itibarıyla altın alım satım işlemlerinde yeni dönem başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu kılındı.
Yasadışı altın alımlarının ve işlemlerin önüne geçilebilmesi için artık belli bir miktarın üstünde altın alacaklar, kimlik ibraz etmek zorundalar.
tv100'de yer alan habere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu geçen günlerde duyurulmuştu.
Yeni dönemde 185 bin liranın üzerindeki kuyum alımlarında kimlik ibrazı resmen zorunlu oldu. Birbiriyle bağlantılı işlemlerin de 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek.
Ayrıca vatandaşların konu ile ilgili bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanacak.