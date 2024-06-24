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Altın alımı için kritik uyarı! Son fırsat için acele edin, gram altın, çeyrek altın...

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Altın alımı için kritik uyarı! Son fırsat için acele edin, gram altın, çeyrek altın...

Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi diye merak edilirken, haftanın ilk işlem günü için rakamlar belli oldu. Piyasa uzmanı İslam Memiş de, altın alımı yapacaklar için çok önemli bir uyarıda bulundu.

Altın alımı için kritik uyarı! Son fırsat için acele edin, gram altın, çeyrek altın...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın alımı için kritik uyarı! Son fırsat için acele edin, gram altın, çeyrek altın...

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 280 liradan satılıyor.

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Altın alımı için kritik uyarı! Son fırsat için acele edin, gram altın, çeyrek altın...

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 324 dolardan işlem görüyor.

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Altın alımı için kritik uyarı! Son fırsat için acele edin, gram altın, çeyrek altın...

Öte yandan, yurt içinde gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

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