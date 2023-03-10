Altın alacaklara gün doğdu! İslam Memiş bombayı patlattı: Kalıcı değil yanlış hamleler yapmayın

-Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir. Gram altın tarafında ise ons nedenli değer kaybı gördük. Gram altın, serbest piyasalarda bin 200 liradan bin 128 liraya kadar geriledi.Ekranlarda ise bin 170 liradan bin 95 liraya geriledi.