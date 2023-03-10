Altın alacaklara gün doğdu! İslam Memiş bombayı patlattı: Kalıcı değil yanlış hamleler yapmayın
Altındaki düşüş yatırımcıyı şoke etti ama durum kalıcı değil... Bugün gram altın 1115 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş piyasadaki ve ekrandaki farka dikkat çekti ve bekleneni yazdı.
10 Mart altın fiyatları merak ediliyor. Bugün gram altın 1.117, çeyrek altın 1.870, yarım altın 3.739, cumhuriyet altını 7.452 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi:
- Altın fiyatlarının sadece Fed nedenli gerilemesini kalıcı olarak görmüyorum. Alım için acele etmek gerek. Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı 2 bin -2 bin 250 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir.
-Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir. Gram altın tarafında ise ons nedenli değer kaybı gördük. Gram altın, serbest piyasalarda bin 200 liradan bin 128 liraya kadar geriledi.Ekranlarda ise bin 170 liradan bin 95 liraya geriledi.
-Yatırımcılar şunu unutmamalı; ekran ile serbest piyasalar arasında 30 lira fark var.