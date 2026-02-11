Altın alacaklar satacaklar dikkat! Ünlü ekonomist gün verdi
Altın ve gümüş 2026’da hızlı yükselişi ile dikkat çekerken son iki haftada büyük kayıplara sahne oldu.10 Şubat günü dalgalı bir seyir izleyen altın için yatırımcı yeni rakamları yakından takip ediyor.Ekonomist, Murat Özsoy, altın için önemli bilgiler verdi.
Sabah saatlerine hareketli başlayan ons altın, şu sıralar 5 bin 41 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise 7 bin 71 TL oldu.Altın yatırımcısı için uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.Ekonomist Murat Özsoy, TV100’de altın için önemli açıklamalar da bulundu. Özsoy, ABD’de açıklanacak olan verilerin Fed’i faiz kararını etkileyeceğini ifade etti.
Ekonomist Özsoy, “ABD enflasyonu çerçevesinde piyasalar Fed'in faiz indirme konusunda daha iyi bir beklentiye girecekler. Daha çok mayıs sonrasına ilişkin. Bu da muhtemelen ABD doları üzerinde bir zayıflama etkisi yaratacak. Bunun da altın fiyatlarında karşılığını bulacak tarafta altın fiyatlarının yukarı yönlü bir hareket olmasına ilişkin bir beklenti doğuruyor olacak” dedi.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Enflasyonun yüzde 2,5’un üzerinde gelmesi durumunda altının 5 bin doların altına sarkabileceğini belirten Özsoy, takip edilmesi gereken verinin Cuma günkü enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde mi altında mı olacağına dikkat çekti. Dünya devi bankaların altın için beklentilerini değiştirmesine de değinen Özsoy, “Bütün yatırım bankaları geçen senenin sonundan bu yana yıl sonuna ilişkin 6 bin dolar ve üzerini değiştirmediler ve aslında biraz uç seviyeler bana sorarsanız”
Altın yatırımcısını üçe ayırdığını kaydeden Özsoy, cümlelerine şu şekilde devam etti:
“Birincisi ben en düşük fiyattan alayım beklentisi içerisinde olanlar. İkincisi nasıl olsa yıl sonuna kadar artacak, ben bugünden alsam yıl sonuna kadar emniyetli olurum diyenler. Üçüncü ise sene başından beri öyle bir çalkantı oldu ki benim yüreğim daha fazla kaldırmayacak bu artış, işleri; yani ben bir şekilde şu altın fiyatları biraz daha yükselsin de bir şekilde buradan çıkayım diyenler.