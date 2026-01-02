Altın 2026 yılına böyle başladı! Gram ve çeyrekteki son fiyata bakın
Altın ve gümüş 2025'i bomba gibi kapattı.1979'dan bu yana en hızlı yükseliş kaydedilirken altının onsu 4 bin 549 dolarla, gümüşün onsu 84 dolarla tarihi zirveyi gördü. Yılın ilk işlem gününde altın ve gümüşteki yükselişler göze çarpıyor. İşte piyasada son durum...
Çarşamba günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 5 bin 951 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, şu sıralar 6 bin 56 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 274 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 930 liradan satılıyor.Yılın ilk işlem gününde altın ve gümüşteki yükselişler göze çarpıyor.
2025'in son işlem günlerinde satış baskısı izlenen altının onsu, yeni işlem gününde yukarı yönde hareket ediyor. Kıymetli metaller yeniden yükseliş eğilimine girerken, altının onsu yüzde 1,2 primle 4 bin 376 dolarda, gümüşün onsu da yüzde 3,9 artışla 74,2 dolarda bulunuyor.
Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerden altın ve gümüş, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, ABD ekonomisine ilişkin soru işaretleri ve ülkelerin tarife zemininde restleşmesiyle üst üste rekor tazeledi.