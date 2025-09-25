Altın 1979'dan bu yana en yüksek artışa hazırlanıyor! Bu rakamı görecek

YÜZDE 43 KAZANDIRDI

Yılın başından bu yana rekor seviyesini 3 bin 791 dolara çıkaran altının onsu, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 43 kazandırdı. Ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.