Altay Bayındır'ın sakatlığı Rıdvan Dilmen sakatlığı! Rıdvan bir daha iyileşememişti

Konyaspor deplasmanında hep çok kritik bir 3 puanı bırakan hem de 3 sakat birden veren Fenerbahçe'den üst üste kötü haberler geliyor. Sarı-lacivertli kulüp, maçta sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Altay Bayındır'ın tahmini dönüşü 2,5-3 ay, Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun ise 20 gün olacak. Öte yandan Altay Bayındır'ın sakatlığının, Rıdvan dilmeni futbol hayatını bitiren sakatlıkla aynı olduğu açıklandı.