Altay Bayındır'ın sakatlığı Rıdvan Dilmen sakatlığı! Rıdvan bir daha iyileşememişti
FENERBAHÇE Konyaspor'a 2-1 yenilirken, 3 sakat birden verdi. Luiz Gustavo sekerek, Valencia koltuk değnekleriyle yürürken, kalecisi Altan Bayındır'ın en az 3 ay sahalardan uzak alacağı açıklandı. Altay Bayındır'ın sakatlığıyla igili ünlü ortapedi uzmanının sözleri ise Fenerbahçe taraftarını korkuttu.
Konyaspor deplasmanında hep çok kritik bir 3 puanı bırakan hem de 3 sakat birden veren Fenerbahçe'den üst üste kötü haberler geliyor. Sarı-lacivertli kulüp, maçta sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Altay Bayındır'ın tahmini dönüşü 2,5-3 ay, Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun ise 20 gün olacak. Öte yandan Altay Bayındır'ın sakatlığının, Rıdvan dilmeni futbol hayatını bitiren sakatlıkla aynı olduğu açıklandı.
Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor maçında sakatlanarak 72. dakikada oyundan çıkan Altay'ın omzunda kırık olmadığı belirtilerek, "Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır." denildi.
Açıklamada Konyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia ve Luiz Gustavo ile ilgili ise "Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan, bu futbolcuların sakatlıklarının ciddi olduğunu hatta milli kaleci Altay Bayındır’ı zorlu bir sürecin beklediğini söyledi.