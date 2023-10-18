Alt çenesi yok, dişleri üst damağında: Ameliyat için yardım bekliyor
SAMSUN'da alt çenesi olmayan, tüm dişleri üst damağında olan lise öğrencisi ameliyat için yardım bekliyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar Hüseyin Köksalan, doğuştan birtakım sakatlıklarla dünyaya geldi. Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın asıl sıkıntısı ise yüz bölgesinde.
Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişler üst damağında toplanmış durumda. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 60 TL'den günde 7 adet mama ile beslenirken, sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalan, oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyor.
Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, sigortaları olsa bile asıl ameliyatın parasının yarısının devlet tarafından karşılandığını, Ankara Hacettepe'de yapılacak operasyon için maddi güçlerinin yetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.
"Bu hayatta en çok istediğim şey"
Doğduğundan beri yemek tadamadığını ve normal insanlar gibi yaşamak istediğini ifade eden lise 3. sınıf öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan, “Tedavi olmak istiyorum. Yardım eden olursa şimdiden Allah razı olsun. Bu hayatta en çok istediğim şey; herkes gibi ağzımın iyi olmasını ve yemek yiyebilmek. Burada birkaç ameliyat denemesi yaptık olmadı.