Alt çenesi yok, dişleri üst damağında: Ameliyat için yardım bekliyor

"Bu hayatta en çok istediğim şey"

Doğduğundan beri yemek tadamadığını ve normal insanlar gibi yaşamak istediğini ifade eden lise 3. sınıf öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan, “Tedavi olmak istiyorum. Yardım eden olursa şimdiden Allah razı olsun. Bu hayatta en çok istediğim şey; herkes gibi ağzımın iyi olmasını ve yemek yiyebilmek. Burada birkaç ameliyat denemesi yaptık olmadı.