Alplerdeki buzulları eriyince ortaya çıkanlar bilim dünyasını şaşırttı

Arkeologlar, son zamanda yaptıkları keşiflerde, buzların eridiği alanlarda yaklaşık 6 bin yıllık bir ip, eski bir ahşap heykel, millattan önce 2 bin 800 yılına ait tarih öncesi bir adamın kalıntıları ile bağcıklı ayakkabılar ve bölgelerdeki diğer kayıp hazineleri ortaya çıkardı.