Alplerdeki buzulları eriyince ortaya çıkanlar bilim dünyasını şaşırttı
Küresel ısınma nedeniyle Alp dağlarında yer alan buzullar eriyince çok değerli arkeolojik sit alanları ortaya çıktı.
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Alpler boyunca dağılmış olan yaklaşık 4 bin buzulun yüzde 95'inin bu yüzyılın sonunda tamamen eriyeceğini düşünüyor. Hali hazırda bir kısmı eriyen buzulllar nedeniyle Alplerde değerli arkeolojik sit alanları da gün yüzüne çıkıyor.
Arkeologlar, son zamanda yaptıkları keşiflerde, buzların eridiği alanlarda yaklaşık 6 bin yıllık bir ip, eski bir ahşap heykel, millattan önce 2 bin 800 yılına ait tarih öncesi bir adamın kalıntıları ile bağcıklı ayakkabılar ve bölgelerdeki diğer kayıp hazineleri ortaya çıkardı.
Kalıntıları koruyor: Isınan dünya bu olağanüstü kalıntıları ortaya çıkarmasına rağmen, arkeologlar zamana karşı yarışıyor. Çünkü buz tarihi kalıntıları koruyor ve buzların erimesi keşfedilmemiş birçok tarihi hazineyi bozulmaya ve talana karşı riskli durumda bırakıyor.
Toprak kayması: AFP’ye konuşan Arkeolog Regula Gubler, “20 yıl içinde buzlar tamamen eriyecek ve çoğu buluntu yok olacak. Deri, ahşap, huş ağacı kabuğu ve tekstil gibi malzemeler, buzul ermesinden kaynaklanan toprak kayması nedeniyle tamamen yok olabilir. Ayrıca hazine avcılarına karşı da bilim insanlarının elini çabuk tutması gerekiyor” ifadelerini kullandı.