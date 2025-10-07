Alperen Şengün tatilden paylaştı! O kareler içinizi ısıtacak...
NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry ile İtalya'da romantik bir tatil gerçekleştirdi. Çiftin tatil kareleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve viral oldu. Özellikle çiftin dudak dudağa pozları, "Aşkın en doğal hali" ve "Yılın en romantik çifti" yorumlarıyla karşılandı.
Nba ekibi Houston Rockets forması giyen genç yıldız, üç yıldır birlikte olduğu ABD'li model sevgilisiyle İtalya'da romantik bir tatil yapıyor.
Çiftin birlikte paylaştığı tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
EUROBASKET SONRASI AŞK DOLU KAÇAMAK
A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'te finale kadar yükselip ikinci olduğu turnuvada Şengün, performansıyla adından söz ettirmişti.
Turnuva boyunca sevgilisi Hannah Cherry'yi yanından ayırmayan yıldız basketbolcu, bu kez parkelerin ardından aşk dolu bir İtalya kaçamağıyla gündeme geldi.