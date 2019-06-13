Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı

Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında futbolcular da vardı. Fenerbahçeli Alper Potuk'un sakalsız halini görenleri hayrete düşürdü.

Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. 
Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun 

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Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı - Sayfa 2

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.

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Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.

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Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı - Sayfa 4

Fenerbahçeli Tolgay Arslan 

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