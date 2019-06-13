Alper Potuk asker oldu sakalsız hali herkesi şaşırttı
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında futbolcular da vardı. Fenerbahçeli Alper Potuk'un sakalsız halini görenleri hayrete düşürdü.
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor.
Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
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Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
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Fenerbahçeli Tolgay Arslan
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