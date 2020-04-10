Alper Kaya Fethiye'de koronavirüs mağduru 6 Fransız ve 1 İspanyol'u misafir ediyor
Koronavirüs salgını dolayısıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahsur kalan 6 Fransız ile 1 İspanyol'u, ilçede yaşayan müzisyen Alper Kaya evinde misafir ediyor.
Müzisyen Alper Kaya, Dalaman ilçesindeki Kille Koyu'nda kamp yaptığı sırada karavanlarıyla seyahat eden üç Fransız çift ve bir İspanyol'la tanıştı. Kaya, Türkiye'de alınan salgın tedbirlerden ötürü mahsur kalanlara evinin kapılarını açtı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında mesire alanlarında piknik ve kamp yapmanın yasaklanması nedeniyle zor durumda kalan tatilcilere yardım etmek isteyen Kaya, ev sahibinden izin alarak yabancı misafirlerini Eldirek Mahallesi'ndeki evine davet etti.
Gecelerini Kaya'nın evinin bahçesine park ettikleri karavanlarında geçiren tatilciler, gündüz ise yoga yapıyor. Yemeklerini evde yiyen yabancılar, müzisyen ev sahiplerinin öncülüğünde müzik aletlerini çalarak eğlenceli zaman geçiriyor.
"Evinde virüs taşıyan yabancılar var diye ihbar edildi": Kaya, yasaklar konulunca tatilleri sekteye uğrayan yabancılarla empati yaparak onları evine davet ettiğini belirtti. Gündüzleri hep birlikte evde vakit geçirdiklerini anlatan Kaya, yaklaşık 16 gündür, dışarıyla hiçbir temaslarının olmadığını ifade etti.