Alper Kaya Fethiye'de koronavirüs mağduru 6 Fransız ve 1 İspanyol'u misafir ediyor

"Evinde virüs taşıyan yabancılar var diye ihbar edildi": Kaya, yasaklar konulunca tatilleri sekteye uğrayan yabancılarla empati yaparak onları evine davet ettiğini belirtti. Gündüzleri hep birlikte evde vakit geçirdiklerini anlatan Kaya, yaklaşık 16 gündür, dışarıyla hiçbir temaslarının olmadığını ifade etti.

