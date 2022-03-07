Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından biri olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Ilıcalı, duygularını yaptığı paylaşımla anlattı. Genel olarak neşeli hali ve tavrıyla tanınan medya patronu Acun Ilıcalı, daha önce hiç yayınlamadığı bir fotoğrafını paylaşarak, duygusal bir not düştü. Yakın dostu ve iş arkadaşı Alpay Kazan ile gençlik yıllarından çok eski bir fotoğrafı ilk kez paylaşanAcun Ilıcalı paylaşımında "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün.. Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.