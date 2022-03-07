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Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

Alpay Kazan'ın 'sağ kolu' olarak ifade edilen çok yakın dostu Alpay Kazan hayatını kaybetti. Alpay Kazan'ın kanserden öldüğü öğrenildi.

Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından biri olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Ilıcalı, duygularını yaptığı paylaşımla anlattı. Genel olarak neşeli hali ve tavrıyla tanınan medya patronu Acun Ilıcalı, daha önce hiç yayınlamadığı bir fotoğrafını paylaşarak, duygusal bir not düştü. Yakın dostu ve iş arkadaşı Alpay Kazan ile gençlik yıllarından çok eski bir fotoğrafı ilk kez paylaşanAcun Ilıcalı paylaşımında "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün.. Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.

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Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

Fenerbahçe tribünlerinde takımını yalnız bırakmayan ve Acun Medya’da uzun yıllardır oldukça önemli görevlerde yer alan Alpay Kazan’dan acı haber geldi.

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Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. 

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Alpay Kazan kimdir kaç yaşındaydı Acun Ilıcalı sağ kolu Alpay Kazan'ın ölümüyle yıkıldı

"Alpay’ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı" : Ilıcalı paylaşımında, "Alpay’ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullandı. 

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