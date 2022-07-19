Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda eşinin başka kadınlarla para karşılığında yemek yemesini kabul edeceğini söyleyen Ebru Şancı'nın o sözleri çok konuşulmuştu. Şimdi ise eşi Alparslan Öztürk'ün, balkonda anne babasının yanında kendisine tokat atar gibi yaptığı anlar sosyal medyayı yıktı geçti.