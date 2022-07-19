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Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda futbolcu eşi Alparslan Öztürk hakkında yaptığı açıklamalarla büyük dikkat çeken Ebru Şancı'nın herkesin içinde balkonda eşinden yediği tokat görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Görüntüleri görenlerin ağzı açık kaldı. Olay anında orada bulunan anne babanın ise yüreği ağzına geldi. Bakın o anlar kameraya nasıl yansıdı...

Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz haftalarda eşinin başka kadınlarla para karşılığında yemek yemesini kabul edeceğini söyleyen Ebru Şancı'nın o sözleri çok konuşulmuştu. Şimdi ise eşi Alparslan Öztürk'ün, balkonda anne babasının yanında kendisine tokat atar gibi yaptığı anlar sosyal medyayı yıktı geçti. 

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Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

Galatasaray'ın Eyüpspor'a kiraladığı futbolcu Alparslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yaptığı anları kayda aldı.

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Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

 Bu sırada balkonda oturan çiftin ailesi ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Alparslan Öztürk'ün Ebru Şancı'ya herkesin içinde tokat attığı görüntüler sosyal medyayı salladı!

Manken Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün 'tokat şakası' içeren videosu, ailelerini adeta şok etti.

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