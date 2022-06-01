Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun'a Fahriye Evcen böyle veda etti

TRT1 'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 30 Mayıs pazartesi yayınlanan 27. bölümü ile sezon finali yaptı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı izlenme rekorları kıran dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.