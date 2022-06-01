Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun'a Fahriye Evcen böyle veda etti
Uzun bir aradan sonra TRT1'in izlenme rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu ile ekranlara Akça Hatun olarak dönen Fahriye Evcen dizinin sezon finalinde senaryo gereği ekranlara veda etti.
TRT1 'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 30 Mayıs pazartesi yayınlanan 27. bölümü ile sezon finali yaptı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı izlenme rekorları kıran dizinin finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.
En son 2017 yılında Engin Akyürek ile başrol paylaştığı Ölene Kadar adlı dizide izlediğimiz Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakterini canlandırıyordu. Fahriye Evcen senaryo gereği sezon finalinde diziye veda etti.
Ara vermişti!
2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit'ten Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça'nın şehit olmasıyla birlikte karaktere hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrıldı.