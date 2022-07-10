Alp Nevruz Ayça Ayşin Turan çifti evlilik iddialarına yanıt verdi! Hayranları üzülecek
Ekin Koç ile Assos'da çekilecek İnandır Beni filminde başrol paylaşacak olan Ayça Ayşin Turan geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Tatilden yeni dönen güzel oyuncu sevgilisi Alp Nevruz ile evlilik iddialarını cevapladı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp Nevruz ile aşk dolu kısa Bodrum tatillerini sonlandıran güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan sevgilisi ile evlilik iddialarını yanıtladı.
Birlikte rol aldıkları Star TV'nin sevilen Ada Masalı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatil yapmışlardı.
Geçtiğimiz gün Etiler'de Görüntülenen güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sevgilisi Alp Navruz ile kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getiren Ayça Ayşin Turan, "Önümüz bayram. Önce ailemin yanına gideceğim."
"Ardından da Assos'ta 'İnandır Beni' adlı film için sete çıkacağız. Sette olmayı çok özledim. Ekin Koç ile film çalışmalarında tanıştık" diye konuştu.