Alp Kırşan ve Acun Ilıcalı küs mü? Yıllar sonra ilk açıklama

Kararını uyguladığını söyleyen Kırşan, uzun süre evinden uzak kalmasını gerektiren çalışma düzeninin çocuklarıyla ilişkisini nasıl etkileyeceğini düşündüğünü anlattı: “Döndüm gittim ama şöyle, eğer kalsaydım altı ay orada, altı ay burada... Ben babamın öyle olmasını ister miyim? Ekranda görüp ben istemem. O yüzden de ben çocuklarımın başında durmak istedim. O yüzden de hâlâ öyleyim.”