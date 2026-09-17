Alp Kırşan ve Acun Ilıcalı küs mü? Yıllar sonra ilk açıklama
Alp Kırşan, uzun süredir merak edilen Acun Ilıcalı ile küslük iddialarına yanıt verdi. Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan ünlü sunucu, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için yoğun çalışma temposunu bıraktığını açıkladı. İstanbul'dan ayrılarak Foça'ya yerleşen Kırşan, Ilıcalı ile son görüşmesine ilişkin de konuştu.
“Survivor” ve “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programlarının sunuculuğuyla hafızalara kazınan Alp Kırşan, uzun süredir ekranlardan neden uzak kaldığını anlattı. Ceyda Düvenci'nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olan Kırşan, Acun Ilıcalı ile küs olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için yoğun çalışma temposundan vazgeçtiğini belirten ünlü sunucu, İstanbul'dan ayrılma kararını ve şimdilerde sürdürdüğü hayatı da anlattı.
“ACUN ABİ'YLE ASLA KÜS DEĞİLİZ”
Bir dönem “Survivor” ve “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programlarında sunuculuk yapan Alp Kırşan'ın ekranlardan uzaklaşmasının ardından Acun Ilıcalı ile arasının bozulduğu iddia edilmişti.
Ceyda Düvenci'nin programında bu konuya açıklık getiren Kırşan, Ilıcalı ile herhangi bir kırgınlık yaşamadığını söyledi.
Çocuklarının yanında olmak istediği için çalışma düzenini değiştirdiğini anlatan sunucu, ayrılık sürecini şu sözlerle aktardı: “Acun Abi, olmuyor, ben çocukların başında durmak istiyorum dedim. Teşekkür ederim Alp'im, hizmetlerin için dedi.
Asla küs değiliz. Acun Abi'yi çok seviyorum. Geçen hafta aradı, Çeşme'ye çağırdı. Ben Acun Abi'yle de kimseyle de küs değilim geçmişe dönük. Eğer varsa da bana küsen, ben özür dilerim. Özür dilemek bir erdemdir. Yani bir hata yaptıysam ben de insanım, yapabilirim.”
“BEN ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA DURMAK İSTEDİM”
Ceyda Düvenci, Kırşan'ın ailesine daha fazla zaman ayırmak için verdiği kararı merak ederek “Hiç yani ben gidiyorum, çocuklarımla vakit geçireceğim ve döndüm gittin mi?” diye sordu.
Kararını uyguladığını söyleyen Kırşan, uzun süre evinden uzak kalmasını gerektiren çalışma düzeninin çocuklarıyla ilişkisini nasıl etkileyeceğini düşündüğünü anlattı: “Döndüm gittim ama şöyle, eğer kalsaydım altı ay orada, altı ay burada... Ben babamın öyle olmasını ister miyim? Ekranda görüp ben istemem. O yüzden de ben çocuklarımın başında durmak istedim. O yüzden de hâlâ öyleyim.”
“İSTANBUL'UN ACELESİ VAR DİYE KAÇTIM”
Alp Kırşan, yalnızca televizyon programlarından değil, İstanbul'un yoğun temposundan da uzaklaşmak istediğini belirtti. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 10 yıl boyunca Bodrum'da yaşadığını söyleyen sunucu, şimdilerde ailesiyle Foça'da olduğunu anlattı. Kırşan, şehir değiştirme kararını şu sözlerle açıkladı: “Ben İstanbul'un acelesi var diye kaçtım. İstanbul'dan Bodrum'a yerleştim 10 sene. İyi ki yapmışım yani. Bugün Bodrum'a aşığım ama Foça'dayım. Aile Foça'da olduğu için çocukları anneanneleriyle birlikte büyütüyorum. Onların kurabiyeleriyle.”