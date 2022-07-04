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Alp dağlarında buz kütlesi çöktü! En az 6 ölü var, kayıp sayısı ise...

Alp dağlarında buz kütlesi çöktü! En az 6 ölü var, kayıp sayısı ise...

İSVİÇRE, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülen Alp Dağları'nda buz kütlesinin çökmesi sonrası en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Alp dağlarında buz kütlesi çöktü! En az 6 ölü var, kayıp sayısı ise...

İtalyan ANSA ajansının açıkladığı bilgilere göre Alp Dağları'nın Marmolada olarak bilinen tepesinde büyük bir buz kütlesi çöktü.

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Alp dağlarında buz kütlesi çöktü! En az 6 ölü var, kayıp sayısı ise...

Buz kütlesinin çökmesi sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmaların neticesinde olay anında bölgede bulunan bir grup dağcıdan 6'sı hayatını kaybederken, 9 kişi yaralı olarak kurtuldu.

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Alp dağlarında buz kütlesi çöktü! En az 6 ölü var, kayıp sayısı ise...

Olayda 10 kadar kişinin daha kayıp olduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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Alp dağlarında buz kütlesi çöktü! En az 6 ölü var, kayıp sayısı ise...

Arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

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