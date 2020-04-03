Alo Fetva'nın gündemi koronavirüs: Kolonya abdest bozar mı?

Covid-19 nedeniyle ölenlerin defin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili de konuşan Maşalı, “Cenaze risk oluşturuyorsa hiç yıkamadan defnedilebilir. Aynı şekilde kefenlenmesi bir risk oluşturuyorsa ceset torbası ile ve hatta tabutla defnedilebilir. Dolayısıyla riski sıfıra indirecek şekilde bir uygulamaya gidilmelidir. Cenaze namazları da yine cenazenin defnedileceği yerde bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde ve namaza iştirak edenlerin de sosyal mesafeye riayet etmesi şartıyla kılınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.