Alo Fetva'nın gündemi koronavirüs: Kolonya abdest bozar mı?
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, 'Alo Fetva' hattına korona virüsüyle ilgili birçok soru geldiğini belirtti.. Hattı arayanlar, "Kolonya abdest bozar mı?", "Üç kere cuma namazı kılınmadığında dinden çıkılır mı?" gibi sorular sordu.
İstanbul Müftülüğüne bağlı, dini konularda vatandaşların sorularını yanıtlayan "Alo Fetva" hattına son zamanlarda en çok dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili sorular yöneltildi.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Mesela kolonya ve benzeri temizleyici maddelerin abdesti bozup bozmayacağıyla alakalı çok soru alıyoruz. Kolonya uçuşkan bir maddedir ve bu yönüyle dönüşüme yani istihaleye uğramaktadır, dolayısıyla da abdesti bozmamaktadır” dedi.
Covid-19 nedeniyle ölenlerin defin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili de konuşan Maşalı, “Cenaze risk oluşturuyorsa hiç yıkamadan defnedilebilir. Aynı şekilde kefenlenmesi bir risk oluşturuyorsa ceset torbası ile ve hatta tabutla defnedilebilir. Dolayısıyla riski sıfıra indirecek şekilde bir uygulamaya gidilmelidir. Cenaze namazları da yine cenazenin defnedileceği yerde bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde ve namaza iştirak edenlerin de sosyal mesafeye riayet etmesi şartıyla kılınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Maşalı, “Alo Fetva” hattına gelen diğer soruları da şöyle sıraladı: “İçinde alkol bulunan ilaç ve gıda takviyelerini kullanmak caiz mi?”, “Zekatın vaktinden önce verilmesi caiz mi?”, “Üç kere cuma namazı kılınmadığında dinden çıkılır mı?”, “Hastanede (tıpta) domuz enzimleri içeren ilaçları kullanmak caiz mi?”, “Namazların iş yerlerinde cemedilmesi caiz mi?”, “Cenaze taziyesini nasıl yapacağız?”