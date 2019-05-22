Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin ilk fotoğrafı
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin bebekleri geçtiğimiz haftalarda dünyaya gözlerini açmıştı. İkili, Efehan bebeğin ilk fotoğrafını paylaştı.
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz haftalarda, bebekleri Efehan'ı kucaklarına alan çift, hastane çıkışı bebeklerinin görüntülenmesini istememişti. İstanbul'da dünyaya gelen Efehan, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya gelmişti.
Almeda Abazi, “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “İlk gördüğümde Tolgahan’ı doğurdum sandım. Ona, ‘Aaa bu sensin’ dedim. Sanki kucağıma küçük Tolgahan’ı verdiler. Ziyarete gelenler de aynı şeyi söyledi. Hatta kan grupları da aynı” cevabını vermişti.
Çocuklarını sünnet ettirdiklerini de söyleyen oyuncu, “Zor bir doğum oldu. Çok şükür ikisi de çok iyiler. Müthiş bir tecrübeydi. Daha önce film sahnesinde bunu yaşamıştım ama oradaki gibi değilmiş.
Bütün kadınlara ve annelere saygım bir kez daha arttı” şeklinde konuşmuş ve iki ay hemşire desteği alacağını belirten model, “Sonra ben ilgileneceğim” açıklamasını yapmıştı.