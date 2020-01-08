Almeda Abazi Tolgahan Sayışman'ın bebekleri ameliyat oldu gözyaşlarına boğuldu
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin bebekleri 5 aylıkken ameliyat oldu. Abazi, 2. Sayfa programında gözyaşları içerisinde anlattı.
Şimdilerde 8 aylık olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın bebekleri Efehan, 3 ay önce kafasında çıkan bir kist nedeniyle ameliyat oldu. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katılan Almeda Abazi, bebeğinin ameliyat sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Oğlunun sağlık sürecinden bahseden ve duygusal anlar yaşayan Abazi, canlı yayında şunları söyledi:
"Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi.''
''Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu.''
"Bir şişlik hissettim çevremdekilere söyledim onlarda 'bir şey yoktur' dedi. Ben de taktım mı takıyorum. Doktora gittik hemen ultrason çektiler 'ufak bir kist' dediler. Ben o an zaten panik oldum.''